Спасатели предупредили о сильном ветре в Москве

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В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 15—20 м/с. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по российской столице.
Спасатели предупредили о сильном ветре в Москве
  • РИА Новости

«27 октября с 17:00 с сохранением ночью 28 октября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15—20 м/с», — заявили в пресс-службе.

Ведомство рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве на следующей неделе.

Также сообщалось, что в воскресенье, 27 октября, в столице ожидается небольшой дождь, переменная облачность и до +16 °C.

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