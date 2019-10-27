Спасатели предупредили о сильном ветре в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 15—20 м/с. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по российской столице.

«27 октября с 17:00 с сохранением ночью 28 октября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15—20 м/с», — заявили в пресс-службе.

Ведомство рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве на следующей неделе.

Также сообщалось, что в воскресенье, 27 октября, в столице ожидается небольшой дождь, переменная облачность и до +16 °C.