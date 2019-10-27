Спасатели предупредили о сильном ветре в Москве
- РИА Новости
«27 октября с 17:00 с сохранением ночью 28 октября в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15—20 м/с», — заявили в пресс-службе.
Ведомство рекомендовало обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве на следующей неделе.
Также сообщалось, что в воскресенье, 27 октября, в столице ожидается небольшой дождь, переменная облачность и до +16 °C.