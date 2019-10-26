Синоптик предупредил о последних тёплых выходных в Москве
- АГН «Москва»
По его словам, 26 октября температура воздуха в столице на 6—7 °С превысит климатическую норму.
«Это последние тёплые выходные... Такого тепла, конечно, больше уже не будет... Нужно готовиться к резкому похолоданию на следующей неделе и к снегу», — цитирует синоптика РИА Новости.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за ожидающегося похолодания.
«Газета.Ru» писала, что в субботу, 26 октября, в столице ожидается до +14 °С.