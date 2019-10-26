Синоптик предупредил о последних тёплых выходных в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что эти выходные станут последними тёплыми днями в Москве перед резким похолоданием и снегом, которые ожидаются на следующей неделе.
Синоптик предупредил о последних тёплых выходных в Москве
  • АГН «Москва»

По его словам, 26 октября температура воздуха в столице на 6—7 °С превысит климатическую норму.

«Это последние тёплые выходные... Такого тепла, конечно, больше уже не будет... Нужно готовиться к резкому похолоданию на следующей неделе и к снегу», — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал московским водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за ожидающегося похолодания.

«Газета.Ru» писала, что в субботу, 26 октября, в столице ожидается до +14 °С.

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