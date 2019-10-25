ЦОДД рекомендовал московским водителям сменить летнюю резину

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за похолодания на следующей неделе. Об этом информирует Интерфакс.

«По прогнозам синоптиков, со следующей недели ночью температура будет опускаться ниже ноля градусов, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону», — говорится в сообщении.

Как отметили в центре, при «наступлении минусовых температур летняя резина перестаёт обеспечивать хорошее сцепление с дорогой».

В ЦОДД рекомендовали сменить резину заранее, поскольку это поможет избежать очередей в шиномонтаж.

«Напоминаем водителям, что манера вождения в зимний период отличается от летнего времени года. Автомобилистам нужно учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких манёвров стоит избегать», — подчёркивается в сообщении.

16 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил НСН, что для смены автомобильной резины нужно ждать устойчивости холодов.