В Гидрометцентре заявили, что автомобилистам пока рано менять летнюю резину
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- РИА Новости
«Рано. По расчётам, которые мы проводили в конце прошлой недели, у нас получалось, что первая половина недели будет тёплая, и сейчас действительно аномалия на два градуса, вчера вот на пять градусов выше нормы было. Затем при перемещении района антициклона — уже заметное существенное похолодание», — заявил он.
По его словам, в начальные данные внесены коррективы, и холодной погоды пока не видно.
Как пояснил Вильфанд, для смены автомобильной резины нужно ждать устойчивости холодов, а пока их не видно, не нужно торопиться.
Ранее глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.