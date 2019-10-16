В Гидрометцентре заявили, что автомобилистам пока рано менять летнюю резину

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, пора ли автомобилистам менять летнюю резину на зимнюю.

«Рано. По расчётам, которые мы проводили в конце прошлой недели, у нас получалось, что первая половина недели будет тёплая, и сейчас действительно аномалия на два градуса, вчера вот на пять градусов выше нормы было. Затем при перемещении района антициклона — уже заметное существенное похолодание», — заявил он.

По его словам, в начальные данные внесены коррективы, и холодной погоды пока не видно.

Как пояснил Вильфанд, для смены автомобильной резины нужно ждать устойчивости холодов, а пока их не видно, не нужно торопиться.

Ранее глава Федерации автомобилистов России Сергей Канаев в беседе с ФАН напомнил о подготовке машины к зиме.