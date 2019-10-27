Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Синоптик рассказал, что эти выходные станут последними тёплыми днями перед резким осенним похолоданием.

«Все метеорологи уже устали проговаривать, что нужно наслаждаться последним тёплым днём, а это сегодня, когда температура будет в диапазоне +14...+16 °С не только в Москве, но и в области. Это связано с адвекцией очень тёплого воздуха с юго-запада. Солнца сегодня будет мало, погода будет тёплой, облачной и ветреной, ожидаются порывы ветра до 15—16 м/c», — объяснил метеоролог.

По его словам, понедельник станет переходным днём.

«Завтра будет переходный к похолоданию день. В течение дня температура будет в диапазоне +7...+10 °С, и ночью, и днём несущественные осадки. А во вторник вероятность достижения ночными температурами нулевой отметки высока, дневная температура +5...+6 °С», — сказал синоптик.

При этом, как отметил Вильфанд, такие погодные изменения говорят о приближении к «температурному фону», характерному для октября.

«Начиная со вторника погода существенно меняется... Температура понизится по сравнению с сегодняшним температурным фоном на 10 °С и более. Ночные температуры -2...+2 °С, днём температура будет 0...+5 °С. Дальнейшего существенного повышения ждать не стоит... К концу недели температура повысится градуса на два, и это уже будет режим погоды, полностью соответствующий климатической норме, которая должна быть в это время», — добавил эксперт.

Он также указал, что существенных осадков на следующей неделе ждать не стоит.

«Самое низкое давление прогнозируется сегодня ночью, а дальше повышение атмосферного давления до нормальных значений. Поэтому сильных проливных дождей и снегопадов не ожидается. Небольшие осадки в конце вторника и в среду могут быть в виде мокрого снега и дождя, но интенсивность осадков будет очень небольшой», — заключил специалист.

Ранее синоптики рассказали, что 27 октября в Москве ожидается дождь и до +16 °С.