«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

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Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 21:00 26 октября до 21:00 27 октября.

Ранее портал «Невские новости» сообщал об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге.

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