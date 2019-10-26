«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Предупреждение будет действовать с 21:00 26 октября до 21:00 27 октября.
Ранее портал «Невские новости» сообщал об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге.
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