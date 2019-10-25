Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Петербурге

В субботу, 26 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по городу.

По прогнозу синоптиков, возможны осадки в виде небольшого дождя. Ветер западный, 8—13 м/с, местами порывы до 15—20 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +7...+9 ˚С, в дневное — +10...+12 ˚С.

Также стало известно, что в Карелии ожидается ухудшение погодных условий. В отдельных районах прогнозируются умеренные осадки в виде дождя, на севере — с мокрым снегом. Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Ветер будет юго-западный, западный 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в выходные и в начале следующей недели в Московском регионе.