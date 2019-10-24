Синоптики прогнозируют тёплую погоду в выходные в Москве

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в выходные и в начале следующей недели в Московском регионе.

«В выходные в Москве ожидается аномально тёплая погода, днём — до +15…+17 °С, ночи тоже тёплые. Температура выше нормы на 8—9 °С в Москве, а в Подмосковье — на 6—8 °С. Если говорить по осадкам, в субботу они маловероятны. В ночь с субботы на воскресенье и в воскресенье пройдёт небольшой дождь в Москве и в Подмосковье», — сказал Варакин.

Синоптик также отметил, что в понедельник ожидается небольшое ухудшение погоды, но температура всё равно останется выше нормы.

«Существенно, на 8—10 °С, температура понизится во вторник. Но она всё ещё останется положительной», — заключил он.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с позднего вечера 24 октября по утро 25 октября из-за ожидающегося тумана.