«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
- © Андрей Рудаков
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.
Предупреждение будет действовать с 23:00 24 октября до 9:00 25 октября.
Ранее сообщалось, что 21 октября стал самым тёплым днём в Москве за последние 70 лет.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform рассказал о погоде в Северной столице на текущей неделе.