«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

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Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с позднего вечера 24 октября по утро 25 октября из-за ожидающегося тумана.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
  • © Андрей Рудаков
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение будет действовать с 23:00 24 октября до 9:00 25 октября.

Ранее сообщалось, что 21 октября стал самым тёплым днём в Москве за последние 70 лет.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform рассказал о погоде в Северной столице на текущей неделе.

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