Главный синоптик Петербурга дал прогноз на ближайшую неделю

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Newinform дал прогноз на ближайшую неделю.

По его словам, это последняя неделя в 2019 году, когда можно будет насладиться тёплой погодой.

В конце октября в городе резко похолодает. Возможны дневные температуры 0...+2 °С. Также ожидается, что к концу месяца выпадет снег.

«В выходные, я думаю, уже надо будет «переобуваться», чтобы не попасть в сложные ситуации», — рекомендовал Колесов автомобилистам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с.