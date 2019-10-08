Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина Игорь Долгополов, комментируя сообщения СМИ о выписке из больницы актрисы Анастасии Заворотнюк, заявил, что это может быть связано с перерывом в лечении.

Он отметил, что глиобластома, которая, по некоторым данным, была диагностирована у Заворотнюк, не лечится в тех случаях, когда её удаление хирургическим путём невозможно.

«Насколько я знаю, человек уже долго лечится и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет», — сказал Долгополов в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, ситуация, когда человека выписывают и переводят домой «может означать несколько вещей», в том числе выписку на перерыв в лечении или если прописанное лечение неэффективно.

«То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», — пояснил специалист.

Ранее kp.ru, ссылаясь на источник, писал, что Заворотнюк выписали из больницы.

В середине сентября СМИ также сообщали, что состояние Заворотнюк улучшилось и она находится в сознании и дышит самостоятельно.