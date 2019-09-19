Онколог прокомментировал сообщения об улучшении состояния Заворотнюк

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик прокомментировал сообщения СМИ об улучшении состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.
Онколог прокомментировал сообщения об улучшении состояния Заворотнюк
  • РИА Новости

Он отметил, что в этой истории много домыслов, включая диагноз и степень серьёзности положения.

«Но если всё-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то, когда он после комы приходит в себя, это добрый знак. Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил», — цитирует «Вечерняя Москва» специалиста.

По его словам, потеря сознания при отёке мозга является защитной реакцией организма.

«Она может быть долгой, может быть короткой. После того как отёк спадает в силу естественных процессов или медикаментозной терапии, человек приходит в себя. В любом случае есть шанс бороться за её жизнь и достичь хороших результатов», — добавил он.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах писал, что Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. 

13 сентября СМИ сообщили, что актриса была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

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