Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал RT сообщения о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк в тяжёлом состоянии.

«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы её очень любим», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк была доставлена в больницу, где в настоящее время находится в тяжёлом состоянии.

Стас Христов, концертный директор актрисы, комментируя эту информацию, рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».

В августе Христов, комментируя слухи о проблемах со здоровьем Заворотнюк, сказал, что актриса здорова.