Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал RT сообщения о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк в тяжёлом состоянии.
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы её очень любим», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк была доставлена в больницу, где в настоящее время находится в тяжёлом состоянии.

Стас Христов, концертный директор актрисы, комментируя эту информацию, рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».

В августе Христов, комментируя слухи о проблемах со здоровьем Заворотнюк, сказал, что актриса здорова.

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