Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы её очень любим», — сказал он.
Ранее СМИ писали, что Заворотнюк была доставлена в больницу, где в настоящее время находится в тяжёлом состоянии.
Стас Христов, концертный директор актрисы, комментируя эту информацию, рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».
В августе Христов, комментируя слухи о проблемах со здоровьем Заворотнюк, сказал, что актриса здорова.