Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

«С Настей всё нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — сказал он в беседе с РЕН ТВ.

Ранее ряд СМИ писали, что после рождения третьего ребенка у артистки якобы диагностировали рак мозга.

Сообщалось, что она отменила спектакли.

В июне бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что проходит лечение в связи с опухолью мозга. При этом он подчеркнул, что она не является раковой.