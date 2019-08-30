В Москве рассказали о фейерверках ко Дню города

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В столице рассказали о фейерверках ко Дню города. В общей сложности пусковые установки дадут более 70 тыс. залпов, передаёт сайт «Москва 24».
В Москве рассказали о фейерверках ко Дню города
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Начало представлений запланировано на 21:00 в субботу, 7 сентября. Их можно будет увидеть с 33 площадок во всех округах.

Большинство расположено в городских парках, в том числе в саду «Эрмитаж», в парках «Кузьминки», «Ходынское поле», «Сокольники», в Воронцовском и Таганском парках.

Кроме того, точки запуска будут установлены вдоль набережной Москвы-реки, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут бесплатные экскурсии в честь Дня города.

Также Gorod55.ru сообщал, что в Омске решили запустить «Музыкальный троллейбус» в День города.

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