В Москве проведут бесплатные экскурсии в честь Дня города

В столице проведут 30 бесплатных пешеходных экскурсий в честь Дня города, сообщает сайт «Москва 24».

С 15 августа по 6 сентября прогулки проходят по ВДНХ, паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также по историческим улицам.

«В этом году ВДНХ исполнилось 80 лет. Главной темой празднования Дня города на Тверской и прилегающих к ней улицах станет юбилей выставки», — цитирует пресс-службу оргкомитета портал мэра и правительства.

К примеру, запланированы туры «ВДНХ. Аллеи второго плана — Север», «Парадная ВДНХ», «Нижняя Пресня и парк «Красная Пресня».

Ранее Gorod55.ru сообщал, что в Омске решили запустить «Музыкальный троллейбус» в День города.