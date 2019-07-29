В Омске запустят «Музыкальный троллейбус» в День города

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В Омске планируют запустить «Музыкальный троллейбус» в День города, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Омске запустят «Музыкальный троллейбус» в День города
  • © Иллюстрация предоставлена Департаментом информационной политики администрации города Омска

Как заявили в Департаменте транспорта, на кузове можно будет увидеть фотографии известных омских музыкантов и музыкальных коллективов, среди которых объединение «Камертон», русский камерный оркестр «Лад» и камерный ансамбль «Мюзет».

Также будут представлены снимки, сделанные на местных фестивалях и конкурсах, на музыкальных спектаклях театров.

В первый рейс троллейбус должен выйти 3 августа.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на параде трамваев в День московского транспорта побывали более 100 тыс. человек.

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