Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»

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Продюсер Бари Алибасов в беседе с ТАСС заявил, что не будет подавать судебный иск против производителя средства для прочистки труб «Крот», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
  • РИА Новости

«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так всё хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — заявил продюсер, отметив, что его самочувствие хорошее.

В июне семья Алибасова намеревалась подать в суд на производителя средства для труб «Крот».

Сын продюсера Бари Алибасов — младший заявлял, что они не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя, а хотят добиться справедливости.

Ранее Алибасов рассказал Nation News, что у него сейчас нормальное питание и он «ест нормальную пищу, которую не ел уже давно».

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