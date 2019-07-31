Алибасов отказался подавать в суд на производителя «Крота»
- РИА Новости
«Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так всё хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться», — заявил продюсер, отметив, что его самочувствие хорошее.
В июне семья Алибасова намеревалась подать в суд на производителя средства для труб «Крот».
Сын продюсера Бари Алибасов — младший заявлял, что они не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя, а хотят добиться справедливости.
Ранее Алибасов рассказал Nation News, что у него сейчас нормальное питание и он «ест нормальную пищу, которую не ел уже давно».