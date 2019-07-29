Алибасов рассказал о своём самочувствии

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Продюсер Бари Алибасов в беседе с Nation News рассказал о своём самочувствии.
Алибасов рассказал о своём самочувствии
  • РИА Новости

«Я отлично себя чувствую, здоровье хорошее. У меня сейчас нормальное питание, ем нормальную пищу, которую не ел уже давно. У меня последние шесть лет был очень сдержанный режим питания в связи с болезнями, а сейчас ем всё подряд — с желудком всё в порядке», — заявил он.

По его словам, в психологическом плане тоже всё хорошо.

Ранее Алибасов, как сообщал сайт «Москва 24», заявил, что он ничего не забыл. Об этом он сказал, комментируя своё состояние после выписки из больницы, куда попал с отравлением.

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