Сын Алибасова назвал цель иска к производителю средства для труб

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Родственники Бари Алибасова не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя средства для очистки труб «Крот», которым ранее отравился продюсер. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший, комментируя сообщения о намерении семьи продюсера подать в суд на производителя средства для труб.
Сын Алибасова назвал цель иска к производителю средства для труб
  • РИА Новости

По его словам, члены семьи артиста хотят добиться справедливости.

«Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы... Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, заявил, что упаковка средства для очистки труб «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.

Члены семьи артиста приняли решение подать в суд на производителя.

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