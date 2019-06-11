Сын Алибасова назвал цель иска к производителю средства для труб
- РИА Новости
По его словам, члены семьи артиста хотят добиться справедливости.
«Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы... Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, заявил, что упаковка средства для очистки труб «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.
Члены семьи артиста приняли решение подать в суд на производителя.