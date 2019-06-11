Сын Алибасова назвал цель иска к производителю средства для труб

Родственники Бари Алибасова не ставят перед собой задачу получить компенсацию от производителя средства для очистки труб «Крот», которым ранее отравился продюсер. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший, комментируя сообщения о намерении семьи продюсера подать в суд на производителя средства для труб.

По его словам, члены семьи артиста хотят добиться справедливости.

«Я искренне был уверен, что виновата рассеянность папы... Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Вадим Горжанкин, представитель Бари Алибасова, заявил, что упаковка средства для очистки труб «Крот» была признана не соответствующей требованиям ГОСТа в апреле 2019 года.

Члены семьи артиста приняли решение подать в суд на производителя.