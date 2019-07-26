В Москве 26 июля ожидается до +28 °С

В Москве в пятницу, 26 июля, ожидается до +28 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +26...+28 °С. Погода будет облачной, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5—10 м/c. Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT сообщил, какой погоды ждать жителям Москвы на предстоящей неделе. В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московской области в конце июля.