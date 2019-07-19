Представитель Чуриковой прокомментировал состояние её здоровья

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Представитель народной артистки СССР Инны Чуриковой рассказал о состоянии её здоровья.
Представитель Чуриковой прокомментировал состояние её здоровья
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.  

«Всё стабильно. Она в больнице наблюдается у врачей. Страшного ничего нет», — заявил представитель артистки.

В СМИ появилась информация о том, что Чурикова получила травму во время спектакля на сцене театра «Русская песня» и находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Ранее НСН сообщала, что актёр Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.

Позднее он прокомментировал информацию о своей госпитализации, сказав, что чувствует себя замечательно.

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