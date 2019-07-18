Актёр Валерий Афанасьев рассказал о своём самочувствии

Народный артист России Валерий Афанасьев прокомментировал информацию о своей госпитализации, сказав, что чувствует себя «замечательно».

Об этом сообщает Пятый канал.

«Всё хорошо, я замечательно», — заявил актёр. При этом он не уточнил, где в настоящее время находится.

Ранее НСН сообщала, что Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.

Актёр известен по ролям в фильмах «Гaрдемaрины, вперёд!», «Ширли-мырли» и сериалах «Между нaми, девочкaми», «Дело гaстрономa №1», «Мaрш Турецкого». В 2005 году Афанасьев получил звание народного артиста России.

В середине июня сообщалось о госпитализации в Москве актёра и режиссёра Александра Калягина. Позднее артист сообщил, что речь идёт об обследовании.