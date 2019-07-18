Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве
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Об этом сообщает НСН.
Как отмечается, 69-летний актёр находится в хирургическом отделении. Подробности о состоянии его здоровья не приводятся.
Актёр известен по ролям в фильмах «Гaрдемaрины, вперёд!», «Ширли-мырли» и сериалах «Между нaми, девочкaми», «Дело гaстрономa №1», «Мaрш Турецкого». В 2005 году Афанасьев получил звание народного артиста России.
В середине июня Пятый канал передавал, что актёра и режиссёра Александра Калягина госпитализировали в Москве. Позднее артист сообщил, что речь идёт об обследовании.