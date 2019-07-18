Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве

Народный артист России Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.

Об этом сообщает НСН.

Как отмечается, 69-летний актёр находится в хирургическом отделении. Подробности о состоянии его здоровья не приводятся.

Актёр известен по ролям в фильмах «Гaрдемaрины, вперёд!», «Ширли-мырли» и сериалах «Между нaми, девочкaми», «Дело гaстрономa №1», «Мaрш Турецкого». В 2005 году Афанасьев получил звание народного артиста России.

В середине июня Пятый канал передавал, что актёра и режиссёра Александра Калягина госпитализировали в Москве. Позднее артист сообщил, что речь идёт об обследовании.