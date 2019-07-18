Инна Чурикова госпитализирована в Москве
«Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны рёбра были целы, надеюсь, у неё всё будет хорошо», — цитирует его ТАСС.
Актриса Екатерина Васильева рассказала в беседе с телеканалом «360», что Чурикова оступилась и упала со сцены, потому что было достаточно темно.
«Её отвезли на скорой, чтобы сделать рентген», — добавила она.
Ранее НСН сообщала, что актёр Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.
Позднее он прокомментировал информацию о своей госпитализации, сказав, что чувствует себя замечательно.