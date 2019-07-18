Инна Чурикова госпитализирована в Москве

Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня». Об этом рассказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.

«Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны рёбра были целы, надеюсь, у неё всё будет хорошо», — цитирует его ТАСС.

Актриса Екатерина Васильева рассказала в беседе с телеканалом «360», что Чурикова оступилась и упала со сцены, потому что было достаточно темно.

«Её отвезли на скорой, чтобы сделать рентген», — добавила она.

Ранее НСН сообщала, что актёр Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.

Позднее он прокомментировал информацию о своей госпитализации, сказав, что чувствует себя замечательно.