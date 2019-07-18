Инна Чурикова госпитализирована в Москве

Короткая ссылка
Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня». Об этом рассказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.

«Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны рёбра были целы, надеюсь, у неё всё будет хорошо», — цитирует его ТАСС.

Актриса Екатерина Васильева рассказала в беседе с телеканалом «360», что Чурикова оступилась и упала со сцены, потому что было достаточно темно.

«Её отвезли на скорой, чтобы сделать рентген», — добавила она.

Ранее НСН сообщала, что актёр Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.

Позднее он прокомментировал информацию о своей госпитализации, сказав, что чувствует себя замечательно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить