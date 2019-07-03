В РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачёвой

Представители ОАО «Российские железные дороги» провели беседу с руководством и коллективом Рижского вокзала после инцидента с выездом автомобиля народной артистки России Аллы Пугачёвой на платформу.

«Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее произошедшее в эфире НСН оценил продюсер Иосиф Пригожин.

В свою очередь, в пресс-службе дирекции ж/д вокзалов, комментируя ситуацию, уточнили, что подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника в строго регламентированных случаях.

Кроме того там сообщили, что по факту ЧП будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.