В РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачёвой

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Представители ОАО «Российские железные дороги» провели беседу с руководством и коллективом Рижского вокзала после инцидента с выездом автомобиля народной артистки России Аллы Пугачёвой на платформу.
В РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачёвой
  • © Sergey Kovalev/Global Look Press

«Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее произошедшее в эфире НСН оценил продюсер Иосиф Пригожин.

В свою очередь, в пресс-службе дирекции ж/д вокзалов, комментируя ситуацию, уточнили, что подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника в строго регламентированных случаях.

Кроме того там сообщили, что по факту ЧП будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

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