В РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачёвой
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«Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее произошедшее в эфире НСН оценил продюсер Иосиф Пригожин.
В свою очередь, в пресс-службе дирекции ж/д вокзалов, комментируя ситуацию, уточнили, что подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника в строго регламентированных случаях.
Кроме того там сообщили, что по факту ЧП будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.