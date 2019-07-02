Лещенко прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
Лещенко прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
  • РИА Новости

«Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» — заявил Лещенко.

Он отметил, что на Пугачёву «все пристально смотрят».

Лещенко заключил, что «это не тема для обсуждения».

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что Пугачёва — «это личность планетарного масштаба». 

«Неужели она не заслужила на перрон заезжать? Устроили из этого балаган, кипеж, хейтеры какие-то», — сообщил продюсер.

Ранее в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»), комментируя этот инцидент, рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, и сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

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