В РЖД прокомментировали выезд машины с Пугачёвой на платформу вокзала

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») прокомментировали выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.

В компании отметили, что на кадрах, распространённых в интернете, фигурирует не пассажирская платформа, с которой осуществляется посадка пассажиров, а техническая.

«Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение.

При этом в ведомстве рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы.

Там также сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как Пугачёва выходит из автомобиля, припаркованного на платформе вокзала.