В РЖД прокомментировали выезд машины с Пугачёвой на платформу вокзала

Короткая ссылка
В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») прокомментировали выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
В РЖД прокомментировали выезд машины с Пугачёвой на платформу вокзала
  • РИА Новости

В компании отметили, что на кадрах, распространённых в интернете, фигурирует не пассажирская платформа, с которой осуществляется посадка пассажиров, а техническая.

«Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение.

При этом в ведомстве рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы. 

Там также сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как Пугачёва выходит из автомобиля, припаркованного на платформе вокзала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить