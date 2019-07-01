В РЖД прокомментировали выезд машины с Пугачёвой на платформу вокзала
- РИА Новости
В компании отметили, что на кадрах, распространённых в интернете, фигурирует не пассажирская платформа, с которой осуществляется посадка пассажиров, а техническая.
«Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение.
При этом в ведомстве рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы.
Там также сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как Пугачёва выходит из автомобиля, припаркованного на платформе вокзала.