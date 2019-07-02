Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
- РИА Новости
«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Её должны на руках носить!» — заявил Киркоров.
По мнению артиста, «это некрасиво обсуждать».
«Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда», — отметил певец.
Он подчеркнул, что Пугачёва «прожила такую большую звёздную жизнь и своим трудом заслужила».
Ранее этот инцидент прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН.
В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»), комментируя эту ситуацию, рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, и сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.