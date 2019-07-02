Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале

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Певец Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
  • РИА Новости

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Её должны на руках носить!» — заявил Киркоров.

По мнению артиста, «это некрасиво обсуждать».

«Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда», — отметил певец.

Он подчеркнул, что Пугачёва «прожила такую большую звёздную жизнь и своим трудом заслужила».

Ранее этот инцидент прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН.

В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»), комментируя эту ситуацию, рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, и сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.

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