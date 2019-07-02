Успенская прокомментировала инцидент с Пугачёвой на вокзале
- РИА Новости
Успенская подчеркнула, что Пугачёва — «звезда международного масштаба и фактически легенда».
«Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире — преследования, покушения, провокации... Обезопасить себя и своих детей от нападок неадекватных людей — это более чем нормально», — написала певица.
Ранее этот инцидент прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН.
В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД»), комментируя эту ситуацию, рассказали, что подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, и сообщили, что будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.