Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Продюсер Бари Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из одной из столичных клиник, передаёт сайт «Москва 24».

«Я ничего не забыл», — ответил он на вопрос журналистов о возможной потере памяти после медикаментозного сна.

Также Алибасов добавил, что кот Чуча, который пропал вскоре после его госпитализации, в настоящее время в порядке.

«Самое моё большое счастье, что он жив и здоров», — сказал продюсер.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Он заявил, что в этой истории много несоответствий.

Впоследствии сын артиста Бари Алибасов — младший опроверг информацию СМИ о возможной инсценировке отравления отца.