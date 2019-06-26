Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
«Я ничего не забыл», — ответил он на вопрос журналистов о возможной потере памяти после медикаментозного сна.
Также Алибасов добавил, что кот Чуча, который пропал вскоре после его госпитализации, в настоящее время в порядке.
«Самое моё большое счастье, что он жив и здоров», — сказал продюсер.
Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Он заявил, что в этой истории много несоответствий.
Впоследствии сын артиста Бари Алибасов — младший опроверг информацию СМИ о возможной инсценировке отравления отца.