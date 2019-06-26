Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

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Продюсер Бари Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из одной из столичных клиник, передаёт сайт «Москва 24».

«Я ничего не забыл», — ответил он на вопрос журналистов о возможной потере памяти после медикаментозного сна.

Также Алибасов добавил, что кот Чуча, который пропал вскоре после его госпитализации, в настоящее время в порядке.

«Самое моё большое счастье, что он жив и здоров», — сказал продюсер.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Он заявил, что в этой истории много несоответствий.

Впоследствии сын артиста Бари Алибасов — младший опроверг информацию СМИ о возможной инсценировке отравления отца.

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