Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления

Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.

«Это всё бред. Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологического отделения реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени», — заявил сын продюсера.

Он также отметил, что Бари Алибасов «не рано вышел из больницы, он просто вышел чуть раньше», и рассказал, что «врачи говорили, что он в реанимации, а не в больнице должен находиться недели две, а вышел он через 13 дней».

Сын Алибасова подчеркнул, что «все документы по поводу диагноза есть в Склифосовского».

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб. 17 июня его выписали из больницы.