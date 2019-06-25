Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления

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Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления
  • РИА Новости

«Это всё бред. Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологического отделения реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени», — заявил сын продюсера.

Он также отметил, что Бари Алибасов «не рано вышел из больницы, он просто вышел чуть раньше», и рассказал, что «врачи говорили, что он в реанимации, а не в больнице должен находиться недели две, а вышел он через 13 дней». 

Сын Алибасова подчеркнул, что «все документы по поводу диагноза есть в Склифосовского».

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб. 17 июня его выписали из больницы. 

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