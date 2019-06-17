Сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей

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Врачи рассказали о возможных сроках возвращения памяти продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Сын Алибасова рассказал о прогнозах врачей
  • РИА Новости

«К завтрашнему дню врачи прогнозируют, что у него восстановится память, по крайней мере на 80—90%. Мы уже будем советоваться с папой, как поступить, я очень хочу, чтоб он самостоятельно принял решение. Жду, когда наконец наступит это состояние», — цитирует его РИА Новости.

Сын продюсера также добавил, что в ближайшее время планируется решить вопрос о том, какие будут предприняты дальнейшие шаги. По его словам, в настоящий момент существуют три варианта развития событий.

«Либо нужно будет, чтоб он ещё побыл в реанимации, потому что у него маленькие болячки в желудке остались, либо мы его экстренно отправляем в Казахстан, либо отец захочет остаться дома, прийти в себя и, несмотря на реабилитацию, будет готовить новую программу группы», — указал он.

Ранее Бари Алибасов — младший сообщил об улучшении состояния отца.

Бари Алибасов был доставлен в больницу 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для промывки труб.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru выразил мнение, что после случившегося Алибасов уже не будет прежним. По его словам, продюсер в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым.

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