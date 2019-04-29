Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»

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Ведущий вокального конкурса «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию вокруг финала проекта, победу в котором одержала Микелла Абрамова.
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»
  • РИА Новости

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — заявил он.

Телеведущий также выступил в поддержку изменения способа подсчёта голосов зрителей во время эфиров.

Ранее в компании Group-IB, представителей которой привлекли для проведения проверки итогов голосования телезрителей, заявили, что расследование завершится в течение месяца.

В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».

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