Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

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Первый канал проведёт проверку результатов финала конкурса «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
  • © Первый канал

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности». 

В пресс-службе подчеркнули, что выводы можно будет делать после детальной проверки.

Ранее стало известно, что Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей вокального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале.

За Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей. 

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