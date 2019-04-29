Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Как отмечается, Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу «Голос. Дети».
Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.