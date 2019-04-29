Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Короткая ссылка
Компания Group-IB привлечена к расследованию ситуации с финалом конкурса «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
  • © voice1tv / Instagram

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Как отмечается, Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу «Голос. Дети».

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить