Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Компания Group-IB привлечена к расследованию ситуации с финалом конкурса «Голос. Дети», в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Как отмечается, Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу «Голос. Дети».

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.