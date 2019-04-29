В Group-IB назвали срок завершения проверки итогов шоу «Голос. Дети»

Глава компании Group-IB Илья Сачков в своём Instagram рассказал подробности хода расследования ситуации вокруг финала вокального конкурса «Голос. Дети», победу в котором одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

По словам Сачкова, расследование будет продолжаться около месяца, к работе привлечены 15 человек.

«Наш директ завален сообщениями о ходе и деталях нашего расследования голосования на шоу «Голос. Дети»... Оно будет завершено в течение месяца. К работе уже приступили 15 специалистов Group-IB», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова стала победительницей шоу «Голос. Дети».

Впоследствии в пресс-службе Первого канала заявили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности», была назначена проверка.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН оценил ситуацию.