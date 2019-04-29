В Group-IB назвали срок завершения проверки итогов шоу «Голос. Дети»
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По словам Сачкова, расследование будет продолжаться около месяца, к работе привлечены 15 человек.
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Наш директ завален сообщениями о ходе и деталях нашего расследования голосования на шоу «Голос. Дети». Понимаю, что страсти кипят и нервы на пределе. Но давайте не будем делать скоропалительных выводов, а дождёмся официальных результатов независимого расследования. Оно будет завершено в течение месяца. К работе уже приступили 15 специалистов Group-IB. Наберитесь терпения. #Делаем! . Dear friends, I know you are dying to be first to learn if we had found anything suspicious in The Voice. Kids investigation. We will make things clear and tell you the truth within one month!
«Наш директ завален сообщениями о ходе и деталях нашего расследования голосования на шоу «Голос. Дети»... Оно будет завершено в течение месяца. К работе уже приступили 15 специалистов Group-IB», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова стала победительницей шоу «Голос. Дети».
Впоследствии в пресс-службе Первого канала заявили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности», была назначена проверка.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН оценил ситуацию.