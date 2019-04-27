Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу «Голос. Дети» после ситуации с финалом конкурса, в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

«За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в «Голосе» системе подсчёта голосов», — цитирует его РИА Новости. Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».

«Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда», — добавил он, подчеркнув, что телеканал выяснит, является ли это следствием «искренней реакции зрителей».

Эрнст также добавил, что Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки и, если необходимо, система голосования в будущем будет изменена, чтобы не допустить такие ситуации.

«И если по результатам проверки мы поймём, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», — подытожил глава Первого канала.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.

Продюсер Иосиф Пригожин также в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.