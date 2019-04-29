Фильм «Мстители: Финал» посмотрели 98% посетителей всех кинотеатров России

В день премьеры фильма «Мстители: Финал» — в понедельник, 29 апреля — ленту посмотрели 98% посетителей всех российских кинотеатров.

Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на данные государственной системы учёта продаж билетов, «98% тех, кто пошёл 29 апреля в кино, выбрали именно этот фильм».

При этом уточняется, что общие сборы картины составили 487 млн рублей, более 300 млн рублей пришлось на предпродажу билетов.

29 апреля в российский прокат вышел кинокомикс «Мстители: Финал» — заключительная часть серии картин Marvel о супергероях.

Последние «Мстители» уже успели заработать более $1,2 млрд по всему миру.

Подробнее о ленте — в материале RT.