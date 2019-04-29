Фильм «Мстители: Финал» посмотрели 98% посетителей всех кинотеатров России
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Как отмечает телеканал «360» со ссылкой на данные государственной системы учёта продаж билетов, «98% тех, кто пошёл 29 апреля в кино, выбрали именно этот фильм».
При этом уточняется, что общие сборы картины составили 487 млн рублей, более 300 млн рублей пришлось на предпродажу билетов.
29 апреля в российский прокат вышел кинокомикс «Мстители: Финал» — заключительная часть серии картин Marvel о супергероях.
Последние «Мстители» уже успели заработать более $1,2 млрд по всему миру.
Подробнее о ленте — в материале RT.