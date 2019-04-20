СМИ опубликовали рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
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По версии издания, наиболее интересным персонажем стал бог грома Тор (Крис Хемсворт), в том числе благодаря чувству юмора.
Второе место досталось генералу армии Ваканды Окойе (Данай Гурира), третье — Человеку-пауку (Том Холланд).
Последнюю строчку в рейтинге занял Воитель в исполнении Дона Чидла.
В начале апреля на официальном YouTube-канале студии Marvel был опубликован новый трейлер последней части саги о приключениях супергероев «Мстители: Финал».
Уточнялось, что картина станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия будет длиться не менее трёх часов.
Подробнее — в материале RT.