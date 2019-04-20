СМИ опубликовали рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Издание The Independent опубликовало рейтинг героев приключенческой кинофраншизы «Мстители» — от лучшего к худшему.

По версии издания, наиболее интересным персонажем стал бог грома Тор (Крис Хемсворт), в том числе благодаря чувству юмора.

Второе место досталось генералу армии Ваканды Окойе (Данай Гурира), третье — Человеку-пауку (Том Холланд).

Последнюю строчку в рейтинге занял Воитель в исполнении Дона Чидла.

В начале апреля на официальном YouTube-канале студии Marvel был опубликован новый трейлер последней части саги о приключениях супергероев «Мстители: Финал».

Уточнялось, что картина станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия будет длиться не менее трёх часов.

Подробнее — в материале RT.