СМИ опубликовали рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

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Издание The Independent опубликовало рейтинг героев приключенческой кинофраншизы «Мстители» — от лучшего к худшему.
СМИ опубликовали рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
  • @avengers / Instagram

По версии издания, наиболее интересным персонажем стал бог грома Тор (Крис Хемсворт), в том числе благодаря чувству юмора.

Второе место досталось генералу армии Ваканды Окойе (Данай Гурира), третье — Человеку-пауку (Том Холланд).

Последнюю строчку в рейтинге занял Воитель в исполнении Дона Чидла.

В начале апреля на официальном YouTube-канале студии Marvel был опубликован новый трейлер последней части саги о приключениях супергероев «Мстители: Финал».

Уточнялось, что картина станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия будет длиться не менее трёх часов.

Подробнее — в материале RT.

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