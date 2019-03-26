Испытание временем: «Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel

Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом киновселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов. Ранее рекорд принадлежал предыдущей части франшизы — картине «Мстители: Война бесконечности». Российская премьера ленты, которую уже называют одним из наиболее ожидаемых блокбастеров года, состоится 29 апреля.

Картина «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом среди экранизаций комиксов Marvel. Как сообщает портал IndieWire, чтобы узнать, чем закончится легендарная кинофраншиза, её поклонникам нужно будет провести в кинотеатре не менее 180 минут.

По данным портала, информация о длительности фильма попала в сеть случайно. Крупнейшая в США сеть кинотеатров AMC Theatres в аннотации к новым «Мстителям» на своём сайте раньше времени указала продолжительность боевика. Когда администрация портала заметила прокол и удалила информацию, было уже поздно: пользователи интернета успели сделать скриншот страницы.

Если указанная AMC Theatres информация окажется верной и до выхода картины на экраны её авторы не внесут в монтажную сборку никаких изменений, то «Мстители: Финал» побьют рекорд предыдущей серии франшизы, которая длилась 149 минут.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги отказался дать чёткий ответ на вопрос, будет ли новая часть франшизы идти более трёх часов. Он подчеркнул, что авторы фильма не пытаются уложиться в какие-то стандарты индустрии по хронометражу: картина будет длиться столько, сколько нужно, чтобы рассказать историю «Мстителей». При этом Файги обратил внимание на то, что сценарий фильма содержит множество сюжетных линий и персонажей, что скажется и на продолжительности ленты.

«При просмотре фильма зрителю должно казаться, что он идёт около 105 мин. При этом некоторые фильмы длятся 90 мин, а зрителю кажется, что это четыре часа. А есть ленты, которые могут идти три-четыре часа, а зритель воспринимает это время как 90 мин. Так что для нас важно, как фильм ощущается. И до сих пор все версии «Мстителей: Финал», в том числе та, на которой мы сосредоточились сейчас, ощущаются очень хорошо», — заявил Файги в интервью порталу Collider.

Он отметил, что основывается на отзывах участников фокус-групп, которым демонстрировали картину.

Последняя глава кинофраншизы

«Мстители: Финал» станет 22-м фильмом киновселенной Marvel и четвёртым во франшизе про Мстителей. Ранее свет увидели картины «Мстители» (2012), «Мстители: Эра Альтрона» (2015) и «Мстители: Война бесконечности» (2018).

Мировая премьера ленты намечена на 24 апреля. Российские зрители смогут увидеть фильм чуть позже — 29 апреля. Помимо обычных кинотеатров, лента будет транслироваться также и в формате IMAX.

В новом фильме от Marvel Studios перед зрителями развернётся финальная битва между командой супергероев и злодеем Таносом. В предыдущей части ему удалось уничтожить половину населения вселенной и погрузить мир в хаос. Теперь оставшимся в живых «Мстителям» предстоит дать ему финальный бой.

Всех главных героев исполнят те же актёры, что и в первой части: Роберт Дауни — младший (Железный человек), Марк Руффало (Халк), Крис Эванс (Капитан Америка), Скарлетт Йоханссон (Чёрная Вдова), Крис Хемсворт (Тор).

В команде «Мстителей» ожидается прибавление: спасать планету им поможет Капитан Марвел. Намёк на появление в фильме этой супергероини был сделан в концовке «Войны бесконечности», когда агент Щ.И.Т. Ник Фьюри отправил ей сигнал. В марте этого года вышел первый сольный фильм о героине, который на момент написания статьи собрал в мировом прокате порядка 911 млн долларов.

Как рассказал в интервью ComicBook.com Себастиан Стэн, сыгравший Зимнего Солдата, в одном из эпизодов картины все герои комикса соберутся вместе. Теперь поклонники комиксов гадают, при каких обстоятельствах это может произойти: ведь часть героев погибли в «Войне бесконечности».

«Там есть сцена, где, я полагаю, собрались все. Я не могу больше рассказать об этом, но я знаю, что ушло три месяца на то, чтобы спланировать съёмки этой сцены и собрать всех вместе», — заявил он.

Впервые о планах завершить франшизу «Мстителей» двумя фильмами стало известно в 2014 году. Предполагалось, что обе ленты выйдут в прокат с подзаголовками «Часть 1» и «Часть 2», однако позже от этой идеи было решено отказаться, чтобы не вводить зрителей в заблуждение. Так, последняя часть франшизы получила название «Мстители: Финал». Постановкой обеих лент занимается режиссёрский дуэт Энтони и Джо Руссо.

Съёмки двух частей шли практически без перерыва: последние кадры первой серии были отсняты 14 июля 2017 года, а уже в августе стартовала работа над «Финалом», съёмочной период которого продолжался до 11 января 2018 года. Над созданием спецэффектов трудились не менее 14 компаний, в том числе такие гиганты индустрии, как основанная Джорджем Лукасом Industrial Light & Magic, Weta Digital Питера Джексона, а также Digital Domain, к созданию которой приложил руку Джеймс Кэмерон.

Поклонники кинокомиксов ждут «Финал» с большим нетерпением. Первый трейлер ленты, опубликованный в декабре 2018 года, за сутки посмотрели более 289 млн пользователей интернета, что сделало его самым популярным видео на тот момент. В декабре 2019 года кинопортал IMDb назвал последних «Мстителей» вторым самым ожидаемым блокбастером 2019 года. Такой вывод был сделан на основе данных о количестве посещений страницы фильма на сайте.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» стал самым кассовым в активе Marvel Studios: картине удалось заработать для своих создателей более двух миллиардов долларов при бюджете $321 млн. Если продолжению удастся улучшить эти результаты, то оно может обогнать даже два самых кассовых фильма в истории кино — «Аватар» и «Титаник» Джеймса Кэмерона. Эти две ленты занимают первые две строчки рейтинга с показателями $2,7 млрд и $2,1 млрд соответственно.