Спецпоказ финала «Мстителей» и Ким Ки Дук во главе жюри: объявлена программа 41-го ММКФ

В основной конкурс 41-го ММКФ вошли 13 фильмов, среди которых есть три ленты российского производства: «Эпидемия» режиссёра Павла Костомарова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Воскресенье» Светланы Проскуриной. Помимо этого, за главную награду смотра поборются картины из Ирана, Турции, Китая, Италии, Казахстана, Японии, Франции, Финляндии, Латвии и Бангладеш. Жюри возглавит прославленный южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук. Также в рамках фестиваля вне конкурса состоится предпремьерный показ блокбастера «Мстители: Финал». Работа кинофорума продлится с 18 по 25 апреля.

Во вторник организаторы 41-го Московского международного кинофестиваля огласили, какие фильмы войдут в основной конкурс смотра. Россия будет представлена на нём тремя лентами: «Эпидемия» режиссёра Павла Костомарова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Воскресенье» Светланы Проскуриной.

За главный приз также поборются иранский фильм «Моя жизнь на втором курсе», «Жизнь морских обитателей» (Китай), картина «Импровизаторы» из Японии, драма «День субботний» из Бангладеш, турецкая лента «Капкан», «Пустота» (Финляндия), «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссёра Фархата Шарипова, «Она смеётся» (Италия), «Медовый месяц в Згеже» из Франции и латвийская лента «Отец ночь».

Как уже было объявлено ранее, жюри основного конкурса возглавит южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук. Этот постановщик хорошо знаком российской публике по фильмам «Остров» и «Пьета», за который он получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. В состав жюри также войдут российская актриса Ирина Апексимова («День рождения Буржуя»), итальянская сценаристка Валия Сантелла («Моя мама») и турецкий режиссёр Семих Капланоглу («Мёд»). К ним присоединится ещё один кинематографист, однако организаторы пока не стали уточнять, кто именно.

Какие фильмы покажут на открытии и закрытии фестиваля, также будет объявлено позднее. Ранее в СМИ появилась информация, что фильмом закрытия ММКФ может стать военная драма Павла Лунгина «Братство», однако представители фестиваля не стали комментировать эти сообщения, отметив, что данный вопрос всё ещё решается.

На ММКФ впервые покажут сериалы

В 2019 году гостей фестиваля ждёт ряд новаций. Одна из них — появление специальной программы, посвященной сериалам. Она получила название «Первая серия», и в рамках неё состоится несколько премьерных показов. В частности, зрители смогут познакомиться с двумя российскими сериалами: «Идентификация» с Полиной Кутеповой в главной роли и «Триггер» с Максимом Матвеевым. Также будут показаны первые две серии четвёртого сезона итальянского сериала «Гоморра» и многосерийный израильский фильм «Just for today».

Программа документального кино ММКФ получила «оскаровский статус». Это означает, что теперь участвующие в ней фильмы будут автоматически отбираться для соискания премии Американской киноакадемии.

Также организаторы сообщили, что теперь ММКФ будет всегда проводиться в апреле, а не в июне, как это было раньше. Впервые перенести время проведения на апрель руководству кинофорума пришлось в 2018 году из-за того, что столица принимала матчи чемпионата мира по футболу. Тогда это было мерой вынужденной, однако опыт был признан успешным. Как отметил программный директор фестиваля Кирилл Разлогов, на программе фестиваля это никак не скажется, потому что её формирование, как правило, к апрелю уже заканчивается.

Ретроспективы европейской классики и спецпоказ «Мстителей: Финал»

Традиционно помимо конкурсной программы фестиваль предлагает зрителям богатый выбор картин разных жанров и эпох: это и шедевры от признанных классиков кино, и эксперименты современных кинематографистов, и развлекательные фильмы.

Программа «ХХ век венгерского кино» познакомит зрителей с отреставрированными копиями лучших представителей национального кинематографа этой страны. Открывать ретроспективу будет фильм «Пора мечтаний» режиссёра Иштвана Сабо. Это первая часть трилогии, в которую также входят ленты «Отец» и «Фильм о любви». Представлять её зрителям классик венгерского кино приедет лично.

Рубрику «Дороги турецкого кино» подготовили в рамках проведения перекрёстного года культуры и туризма России и Турции. В ней будут представлены современные ленты турецких режиссёров, среди которых — «Дикая груша» Нури Бильге Джейлана и «Зерно» Семиха Капланоглу.

В этом году гости ММКФ получат возможность познакомиться с лучшими картинами французского режиссёра Мишеля Девиля. На кинофоруме покажут 13 его лент, в том числе криминальную драму «Досье на 51-го». Этот постановщик начинал свой творческий путь в эпоху «новой волны», однако такой же известности, как его современники Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар, он не приобрёл. Девиль снимал фильмы в более традиционной манере, отдавая предпочтение комедиям.

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Ещё одна новая рубрика — «Одесса кинематографическая». В ней покажут знаменитые дореволюционные и советские ленты, созданные на Одесской киностудии — одной из старейших на постсоветском пространстве. Как отметил Разлогов, поводом для создания этой программы стал уход из жизни ряда ярких представителей отечественного кино, работавших в Одессе. Среди них Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Кира Муратова.

К 100-летию ВГИКа организаторы подготовили ретроспективу, в рамках которой гости ММКФ смогут посмотреть неизвестные работы классиков отечественной операторской школы: Павла Лебешева («Несколько дней из жизни И. И. Обломова»), Вадима Юсова («Я шагаю по Москве»), Георгия Рерберга («Зеркало) и Алексея Родионова («Иди и смотри»).

Приятное событие ждёт и поклонников комиксов. 23 апреля, за шесть дней до российской премьеры, на ММКФ состоится спецпоказ боевика «Мстители: Финал» — заключительной части голливудской франшизы, основанной на произведениях Marvel. Чтобы освежить в памяти сюжетные перипетии киносериала, зрители также смогут посмотреть три предыдущие серии: «Мстители» (2012), «Мстители: Эра Альтрона» (2015) и «Мстители: Война бесконечности» (2018).

Один из старейших фестивалей

ММКФ — один старейших кинофестивалей в мире: первый смотр был проведён 21 февраля 1935 года в кинотеатре «Ударник». Тогда он, правда, носил другое название — «Советский кинофестиваль в Москве». В конкурсе участвовали картины из 19 стран, а жюри возглавлял советский кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн. Главный приз тогда получила студия «Ленфильм» за картины «Чапаев», «Юность Максима», «Крестьяне». Отмечены наградами были также анимационные проекты Уолта Диснея и картина «Последний миллиардер» француза Рене Клера.

Однако фестиваль 1935 года оказался событием разовым и продолжения не получил. Свою работу он возобновил уже в эпоху оттепели — в 1959 году. Настояла на этом тогдашний член Президиума ЦК КПСС Екатерина Фурцева, которая годом позже стала четвёртым министром культуры СССР. Открытие возрождённого фестиваля прошло во Дворце Спорта им. Ленина в Лужниках. Главную награду тогда завоевала военная драма Сергея Бондарчука «Судьба человека». С тех пор кинфорум проводился каждые два года.

За время существования фестиваля призы на нём получали классики мирового кинематографа: Федерико Феллини, Иштван Сабо, Акира Куросава, Кшиштоф Кесьлёвский, Анджей Вайда, Георгий Данелия, Стэнли Крамер, Григорий Чухрай и многие другие. В качестве гостей на ММКФ приезжали такие звёзды, как София Лорен, Элизабет Тейлор, Питер Финч, Жан Марэ, Ив Монтан и Анна Маньяни.

С 1999 года и по сей день ММКФ возглавляет кинорежиссёр Никита Михалков. При нём фестиваль стал проводиться ежегодно.