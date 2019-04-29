«Конец — это только часть пути»: в российский прокат вышел фильм «Мстители: Финал»

29 апреля в российский прокат вышел кинокомикс «Мстители: Финал» — заключительная часть серии картин Marvel о супергероях и один из самых ожидаемых фильмов 2019 года. Последние «Мстители» уже успели заработать более $1,2 млрд по всему миру. Большинство зрителей остались довольны увиденным: рейтинг ленты на IMDb составил 9,1 балла из 10. Одобрили её даже взыскательные критики, о чём свидетельствуют 96% «свежести» на Rotten Tomatoes. RT посмотрел фильм, чтобы выяснить, так ли он хорош на самом деле.

После уничтожившего половину населения мира щелчка титана Таноса планета погрузилась в траур. В новой части, как и полагалось, оставшиеся в живых, раздавленные безвременной кончиной половины команды, родных и друзей Мстители пытаются отыграть своё масштабное поражение.

Энтони и Джо Руссо картину поделили на несколько логических частей, первая из которых пронизана всепоглощающим чувством бессилия — чувством, для супергероев нестандартным.

Ощущение беспомощности лейтмотивом пройдёт через весь фильм и выльется в финале, несмотря на то что герои всё же обретут надежду и решатся совершить авантюрную (а в контексте кинокомикса вполне убедительную) операцию.

Разумеется, послесловием фильм «Мстители: Финал» назвать трудно. Как минимум потому, что сейчас в стадии разработки находятся сольники о Человеке-пауке, Чёрной Вдове и Чёрной Пантере, да и Disney+ готовит ряд сериальных спин-оффов. Тем не менее надо принять во внимание и тот факт, что новые сольные фильмы о супергероях необязательно относятся к событиям после «Финала», поэтому просчитывать, кто выживет в финальной схватке, — дело не самое благодарное.

Всё же «Мстители: Финал» — безоговорочно успешный завершающий штрих на полотне кинокомиксов Marvel. Об этом говорят не только присущие франшизе (сохранившиеся несмотря на пронизывающий всю картину реквием по погибшим) драйв и традиционный юмор сквозь слёзы, но и другие немаловажные факторы.

Идея внутренней трансформации человека как следствия травмы (например, очень убедительно это вышло с Тором) обогащает общую драматургию. В довесок — хорошо отработанный сценарий: удачно расставленные эмоциональные биты и сохранившийся саспенс, несмотря на то что развязка в определённой степени и так ясна.

Если предыдущий фильм, «Мстители: Война бесконечности», — о том, как герои встречаются со смертью, то «Финал» — об их взаимоотношениях со временем. За трёхчасовой промежуток братья Руссо расширят спектр действующих героев и устроят трибьют абсолютно всем задействованным в саге персонажам.

Такое своеобразное ностальгическое дефиле героев и супергероев хоть и делает ставку исключительно на фан-сервис, однако не выглядит здесь неуместным. Пусть задумка отдать дань всем персонажам была воссоздана по проверенному супергеройскому рецепту, трогательные флешбэки создатели картины для разнообразия приправили кучей характерных для комиксов гэгов — на сей раз с ноткой тоски.

© Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019)

От зрителя не ускользнёт и тот факт, что последние «Мстители» подхватили тенденцию на демонстрацию социальных проблем. Поклонники Marvel не смогут не заметить странную, отчасти нелепую сцену, в которой все готовые бороться с общим врагом супергероини выстраиваются в ряд, чтобы продемонстрировать своё присутствие. Налицо — дань расцвету женских движений на Западе. Не исключено, что на ближайшие годы аналогичные демонстрирующие женскую солидарность кадры будут таким же важным ингредиентом для создания супергеройских блокбастеров, как и характерный юмор, отличный каст и передовые спецэффекты.

Не имеет смысла описывать техническую составляющую «Мстителей», которую Disney и Marvel в общем-то довели до блестящего уровня. Важно, что «Финал» стал той картиной, где герои, которым в других частях уделялось несправедливо мало экранного времени, наконец раскрылись полностью.

Если раньше не без оснований казалось, что Чёрная Вдова и Соколиный Глаз — персонажи со скромным вкладом в общее дело Мстителей (на фоне Тора или Старка, к примеру), то финальная часть саги предоставляет им возможность доказать преданность делу и готовность идти на любые жертвы и любой ценой.

В этом плане можно, хотя и довольно бессмысленно, описывать работу Йоханссон и Реннера, придавших экранной драматургии настоящей динамики и трагизма и продемонстрировавших то, что быть героем не значит просто обладать суперспособностями. Фильм по определению ожидался именно таким — полным грусти, бессилия и горечи утраты. А последняя битва получилась беспощадной даже к самым сильным и стойким супергероям.

Братья Руссо не обманули — «Финал» действительно обернулся грандиозным прощанием с по-настоящему волшебной киновселенной. Однако, как справедливо заметил Тони Старк, «конец — это только часть пути».