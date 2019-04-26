Танос уничтожает запросы в Google
- © Кадр из фильма
Если в поисковике ввести запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка злодея.
Для того чтобы в случайном порядке уничтожить половину появившихся в выдаче ссылок, необходимо нажать на перчатку с Камнями бесконечности.
Чтобы вернуть исчезнувшие материалы обратно, нужно вновь нажать на перчатку.
«Пасхалка» появилась после мировой премьеры «Мстителей».
Отмечается, что всего существует шесть Камней бесконечности — первородных кристаллов, выброшенных в космос после Большого взрыва.
Подробнее об артефактах и силе, которыми они обладают, — в материале RT.
В начале апреля в официальном YouTube-аккаунте студии Marvel был размещён новый трейлер последней части фильма — «Мстители: финал».