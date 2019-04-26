Танос уничтожает запросы в Google

Короткая ссылка
Перчатка Таноса, одного из главных суперзлодеев вселенной комиксов Marvel, уничтожающая запросы в Google, появилась в поисковике. Отмечается, что идея об истреблении половины живых существ является одним из ключевых элементов философии антигероя.
Танос уничтожает запросы в Google
  • © Кадр из фильма

Если в поисковике ввести запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка злодея.

Для того чтобы в случайном порядке уничтожить половину появившихся в выдаче ссылок, необходимо нажать на перчатку с Камнями бесконечности.

Чтобы вернуть исчезнувшие материалы обратно, нужно вновь нажать на перчатку.

«Пасхалка» появилась после мировой премьеры «Мстителей».

Отмечается, что всего существует шесть Камней бесконечности — первородных кристаллов, выброшенных в космос после Большого взрыва.

Подробнее об артефактах и силе, которыми они обладают, — в материале RT.

В начале апреля в официальном YouTube-аккаунте студии Marvel был размещён новый трейлер последней части фильма — «Мстители: финал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить