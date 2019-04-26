Танос уничтожает запросы в Google

Перчатка Таноса, одного из главных суперзлодеев вселенной комиксов Marvel, уничтожающая запросы в Google, появилась в поисковике. Отмечается, что идея об истреблении половины живых существ является одним из ключевых элементов философии антигероя.

Если в поисковике ввести запрос «Танос» и нажать «Поиск», справа в верхней части страницы появится перчатка злодея.

Для того чтобы в случайном порядке уничтожить половину появившихся в выдаче ссылок, необходимо нажать на перчатку с Камнями бесконечности.

Чтобы вернуть исчезнувшие материалы обратно, нужно вновь нажать на перчатку.

«Пасхалка» появилась после мировой премьеры «Мстителей».

Отмечается, что всего существует шесть Камней бесконечности — первородных кристаллов, выброшенных в космос после Большого взрыва.

Подробнее об артефактах и силе, которыми они обладают, — в материале RT.

В начале апреля в официальном YouTube-аккаунте студии Marvel был размещён новый трейлер последней части фильма — «Мстители: финал».