Гид по кинокомиксу: что нужно знать перед выходом последней части «Мстителей»

29 апреля в России состоится премьера супергеройского фильма «Мстители: Финал». Картина станет 22-й по счёту в кинематографической вселенной Marvel. Известно, что финальная часть франшизы станет самым длинным фильмом в истории кинокомикса. В чём мотивация злодеев и супергероев, кто из Мстителей остался в живых и зачем нужны Камни бесконечности, — в материале RT.

Кинематографической вселенной Marvel, выпустившей за последнее десятилетие немыслимое количество фильмов, удалось создать формулу идеального кинокомикса. Однако с выходом каждой новой картины у не вовлечённого в мир Marvel зрителя шансы что-либо понять катастрофически снижаются. Студия то и дело организует кроссоверы среди персонажей, переплетает сюжеты фильмов, и, ко всему прочему, везде раскладывает ловушки в виде отсылок к событиям прошлых картин, напоминая, что миры принадлежат единой вселенной.

29 апреля в российский прокат выходит «Мстители: Финал» — последний масштабный блокбастер студии о супергеройской команде, призванный подвести черту в истории о «Мстителях».

Фильм расскажет о событиях, произошедших после уничтожения титаном Таносом половины населения Вселенной. Оставшимся в живых героям предстоит придумать новый план для противостояния тирану.

Танос — воплощение смерти



Главный антагонист последних фильмов о Мстителях (хотя намёки на его появление неоднократно появлялись и в сольных картинах о супергероях) родился на одном из спутников Сатурна — планете Титан.

Свой родной мир Танос описывал, как прекрасное место. Однако райским уголком Титан оставался недолго: из-за растущего числа бедного населения и опустошённых ресурсов жизнь на планете пришла к упадку. Такая ситуация породила у Таноса свою историю развития событий (не селективную) — с устранением половины населения мира появятся возможности для выживания другой.

Джош Бролин в образе Таноса

© Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Такая мотивация к вселенскому геноциду несколько отличается той, что представлена в комиксах. Там безумный Танос, одержимый чувствами к Госпоже Смерти, выполнял всё, что она пожелает. Поэтому Танос — несущий смерть персонаж, недаром названный производным от греческого «Танатоса» именем.

«Это баланс между жизнью и смертью, вера в то, что жизнь становится неконтролируемой и что это нужно исправлять. Мы хотели сделать это движущей силой в предыстории Таноса», — рассказал президент Marvel Studios Кевин Файги в беседе с Vulture.

Зрители видели Таноса не только в «Стражах Галактики» и «Мстителях: Война бесконечности». Впервые персонаж появился после титров первой части «Мстителей». Там он договорился с богом обмана Локи, что поможет тому вторгнуться на землю, а Локи в ответ достанет ему Камень космоса (Тессеракт).

Во второй раз Танос появился в первой части «Стражей Галактики». Там он заключил сделку с Ронаном Обвинителем с целью истребить жителей Ксандара, если тот достанет Таносу ещё один Камень бесконечности (который, по законам жанра, находился у Звёздного лорда).

Сцена после титров фильма «Мстители: Эра Альтрона» показывает Таноса, который принимает решение на сей раз сделать всё самостоятельно — он надевает пустую Перчатку бесконечности и отправляется на поиски артефактов.

Уже после титров фильма «Тор: Рагнарёк» Локи и Тор засекают корабль Таноса. Следующее его появление в качестве полноценного антагониста произошло в третьих «Мстителях».

Что дают Камни бесконечности

Всего существует шесть Камней бесконечности — первородных кристаллов, выброшенных в космос после Большого взрыва. Каждый из них способен наделить владельца определёнными магическими свойствами и силой.

Упоминания о драгоценностях, как и о охотящемся за ними Таносе, возникали не только в рамках кинофраншизы «Мстители». Вокруг каждого из них так или иначе выстраивались сюжеты некоторых фильмов Marvel.

Тессеракт, или Камень космоса, способен предоставить доступ в любую точку Вселенной. Впервые речь о нём зашла в фильме «Первый мститель» — тогда его пытался использовать Красный Череп. Затем камень выкрал Локи.

Камень разума увеличивает интеллект владельца и наделяет его способностью читать мысли и управлять сознанием других. После «Мстителей: Эра Альтрона» камень перешёл во владение Вижена.

Перчатка бесконечности

© Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Эфир, или камень реальности, способен искажать события, воплощая в реальность желания владельца. Воздействию эфира подверглась бывшая возлюбленная Тора Джейн Фостер в картине «Тор 2: Царство тьмы».

Камень силы (дарующий, как ясно из названия, могущество) впервые появился в «Стражах Галактики» — его нашёл Питер Квилл, но силой артефакта намеревался завладеть Ронан Обвинитель.

Камню времени (Глах Агамотто) подвластны любые временные изменения. О нём говорилось в сольном фильме о Докторе Стрэндже. Артефакт был передан главному герою, чтобы тот победил Кецилия и Дормамму. В «Войне бесконечности» Стрэндж увидел 14 миллионов вариантов исхода событий благодаря силе камня.

Самым загадочным оставался камень души. О его местанахождении ничего не было известно. Позднее в картине «Мстители: Война бесконечности» о том, где находится камень, рассказала приёмная дочь Таноса Гамора, которую ради него Танос в итоге принёс в жертву.

Кого мы точно увидим в «Мстителях: Финал»

Вместе с половиной обитателей мира исчезли: Алая Ведьма (Ванда), Человек-паук, Чёрная пантера, Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, все Стражи Галактики, кроме Ракеты, Вижен, Зимний солдат (Баки Барнс) и Сокол.

Выжили: Капитан Америка, Халк, Соколиный Глаз, Тор, Железный Человек, Чёрная вдова, Ракета и Небула. Кроме того, к команде выживших Мстителей присоединится Капитал Марвел, которую на помощь перед исчезновением успел вызвать Ник Фьюри.

Очевидно, что в числе Мстителей окажется и Скотт Лэнг (Человек-муравей). Персонажа не было в «Войне бесконечности», но в картине «Человек-муравей и Оса» мы увидели, что он застрял в квантовом мире в тот момент, когда Оса, Хэнк Пим и его жена Джанет дезинтегрировали. Трейлер последних «Мстителей» показал, что Лэнгу удалось сбежать.

Как Мстители будут спасать Вселенную

Промо-ролик к заключительному фильму о Мстителях показал, что выжившие герои объединятся и попытаются спасти исчезнувших друзей. Главный вопрос состоит в том, как это будет происходить.

Согласно комиксу The Infinity Gauntlet, создав альянс, супергерои отправились просить помощи у древних сущностей Вселенной. В ситуацию вмешались Галактус, Мефисто и Живой Трибунал.

Железный человек, Тор, Капитан Америка

© Кадры из фильмов

Однако кинематографическая вселенная Marvel не всегда следует сюжету комиксов. Впрочем, помощь Мстителям в борьбе с Таносом действительно окажет одна из самых могущественных героинь вселенной — Капитан Марвел.

Среди поклонников кинофраншизы распространена версия, что победить Таноса Мстителям поможет Локи. Его смерть была неожиданной — Бог обмана мог запросто инсценировать смерть, обхитрив всех.

Возможно, Мстители обратятся за ответами на вопросы к квантовой теории. Фанаты фильмов о Человеке-муравье наверняка помнят, как оставшаяся в заперти в квантовом мире Джанет ван Дайн общалась со Скоттом Лэнгом благодаря телепатии. Вероятно, герои смогут использовать квантовое пространство для воздействия на реальность.