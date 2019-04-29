Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Фильм «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд, собрав по всему миру примерно $1,2 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные производителя.

Только в США и Канаде за первые дни показа фильм выручил порядка $350 млн, побив тем самым рекорд первой части кинокартины «Мстители: Война бесконечности», заработавшей за это же время $258 млн.

Агентство также указывает, что в одном лишь Китае за первый уикенд фильм заработал $330,5 млн.

Ранее стало известно, что кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов. Ранее рекорд принадлежал предыдущей части франшизы — картине «Мстители: Война бесконечности».

О реакции кинокритиков и рядовых зрителей, которые первыми увидели «Мстители: Финал», — в материале RT.