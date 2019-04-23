«Никто из вас к этому не готов»: как первые зрители оценили фильм «Мстители: Финал»

В большинстве стран премьера новой части кинокомикса «Мстители: Финал» состоится 24 апреля. Однако в понедельник картину уже показали в Лос-Анджелесе, и поклонники франшизы начали делиться в сети впечатлениями от просмотра. В своих комментариях фанаты стараются придерживаться наказа постановщиков фильма и не спойлерить. RT собрал реакцию кинокритиков и рядовых зрителей.

В Лос-Анджелесе состоялась премьера новой части супергеройской франшизы «Мстители: Финал». Фильм стал 22-й по счёту картиной киновселенной Marvel и, возможно, самой ожидаемой: об этом, в частности, свидетельствует сумма, которую «Мстители» собрали на предпродаже билетов.

По данным билетного сервиса Fandango, финальный фильм саги уже установил рекорд по продаже билетов. Согласно статистике, их было продано в пять раз больше, чем некогда на фильм «Мстители: Война бесконечности» за тот же период.

Во многих странах премьера «Мстителей» состоится позднее — 24 апреля. Для фанатов киновселенной звёзды франшизы записали свою версию песни Билли Джоэла «We Didn’t Start The Fire», где вкратце пересказали зрителям события, происходившие вплоть до финальной части.

Между тем первые зрители уже успели оценить ленту братьев Руссо на вчерашней премьере в Лос-Анджелесе. Большинство поклонников франшизы обошлись без спойлеров, ограничившись только общими впечатлениями и эмоциями от картины. Необходимо отметить, что подавляющее большинство отзывов написаны в положительном ключе.

«Только что посмотрел «Мстители: Финал». Я потрясён. Многое ещё предстоит осмыслить, но это волнующее завершение прошедших десяти лет. Неожиданности на каждом шагу, масса переживаний и окончание невероятной киноэпопеи», — написал один из пользователей Twitter.

Just saw #AvengersEndgame and am floored. It's a lot to process but this is a moving conclusion to the past decade. Surprises around every corner, tons of heart and the resolution of an incredible saga. — Don Kaye (@donkaye) 23 апреля 2019 г.

Про множество неожиданных сюжетных поворотов говорят и другие пользователи.

«Мстители: Финал» — очень интересная и действительно потрясающая кульминация данной франшизы. Три часа сплошных сюрпризов, после которых всё равно хочется продолжения», — отмечают в соцсети.

«Вот это да! Замечательное кино. У меня нет слов, чтобы описать то, что чувствую. Никто из вас к этому не готов. Братья Руссо сделали всё возможное и невозможное», — поделилась впечатлениями другая поклонница франшизы.

Вместе с тем фанаты саги призывают следовать просьбе Энтони и Джо Руссо и сдержанно рассказывать о картине. Под рассказами о своих впечатлениях они публикуют соответствующий хэштег.

«Я не буду публиковать никаких спойлеров как минимум неделю-две. Сходите и посмотрите этот эпический киношедевр в пятницу. Избегайте спойлеров. Вас ждут неповторимые эмоции», — рекомендует один из фанатов.

В отзывах поклонников фильмов о Мстителях есть и нотки грусти. Они опечалены завершением франшизы.

«Жаль, что кинофраншиза подходит к концу. Это было дикое и очень занимательное путешествие. Спасибо за эти забавные и захватывающие фильмы», — резюмировал другой поклонник Marvel.

«Самый эпичный фильм киновселенной»

Мнениями о фильме сразу после премьеры поделились критики и кинообозреватели. Главный редактор ресурса Fandango Эрик Дэвис отмечает, что заключительная часть франшизы является кульминацией, расширяющей повествование.

«Мстители: Финал» — мастерски поставленный эпик. Настоящая кульминация 22-х фильмов, которая не только завершает, но и расширяет сюжет. По ходу этого фильма вы узнаете больше и о других. Если «Война бесконечности» берёт мощью, то «Финал» — интеллектом. И какая там концовка!» — написал Дэвис в Twitter.

По мнению редактора издания Slashfilm Питера Скиретта, фильм превосходит все ожидания. Журналист признался, что несколько раз прослезился.

«Представьте себе лучшую из возможных версий «Мстителей: Финал», и фильм всё равно каким-то образом превосходит все ожидания. Я плакал раз пять-шесть. Из всех фильмов киновселенной Marvel этот — самый эмоциональный и эпичный. Это дань уважения десяти годам её существования. Здорово», — поделился он.

Imagine the best possible version of #AvengersEndgame and somehow the film still surpasses all expectations. I cried 5-6 times. It’s the most emotional, most epic, MCU film. A tribute to ten years of this universe and holy shit the great fan service in this movie. Soooo good. — Peter Sciretta (@slashfilm) 23 апреля 2019 г.

Критики подтверждают, что в картине действительно много неожиданных сюжетных развязок.

«Да, «Мстители: Финал» ошеломляет. Преподносит сюрпризы, которых я никак не ожидал, и доставляет удовольствие, в котором я, оказывается, нуждался. Это своего рода прощальный подарок для фанатов киновселенной Marvel. Он очень длинный, не без некоторых шероховатостей, но оправдывает и даже превосходит все ваши ожидания», — написал в Twitter обозреватель издания Gizmodo Жермен Люссье.

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Редактор Cinemablend Эрик Айзенберг уверен: зрители увидят результат кропотливой работы Marvel за последнее десятилетие.

«Недооценить невозможно: «Мстители: Финал» соответствует всем вашим ожиданиям и превосходит их. Меня переполняют впечатления. Это превосходное осмысление последних 11 лет, в котором всё учтено самым лучшим образом. Вне всякого сомнения, это мой новый любимый фильм из киновселенной Marvel. Я потрясён», — поделился мнением Айзенберг.

Сценарист Марк Хьюз считает, что создателям последней части «Мстителей» удалось воплотить комикс на экране наилучшим образом.

«Мстители: Финал» — это фильм года. Если вы думали, что в жанре кинокомикса уже всё было сказано, то приготовьтесь изменить своё мнение», — заметил он.