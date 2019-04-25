На фестивале «Пасхальный дар» в Москве можно будет попробовать более 40 видов куличей

Короткая ссылка
На благотворительном фестивале «Пасхальный дар» в Москве можно будет попробовать более 40 видов куличей.
На фестивале «Пасхальный дар» в Москве можно будет попробовать более 40 видов куличей
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Также будут представлены постные блюда из фруктов, овощей и круп от 30 ресторанов-участников по русским и иностранным рецептам.

На площади Революции можно попробовать открытый фруктовый пирог мазурек, греческий сладкий хлеб цуреки, английский традиционный пасхальный кекс с сухофруктами симнель, а на Тверской площади продаются куличи с необычной начинкой, в том числе с чайной розой, клюквой или сухофруктами.

На Ореховом бульваре представлены австрийский райндлинг (пирог с финиками, изюмом и орехами), на Профсоюзной улице — маковый австрийский штрудель, на бульваре Дмитрия Донского — греческий пасхальный хлеб, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее Newinform сообщал, что фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт на 250 площадках в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить