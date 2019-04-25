На фестивале «Пасхальный дар» в Москве можно будет попробовать более 40 видов куличей

На благотворительном фестивале «Пасхальный дар» в Москве можно будет попробовать более 40 видов куличей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Также будут представлены постные блюда из фруктов, овощей и круп от 30 ресторанов-участников по русским и иностранным рецептам.

На площади Революции можно попробовать открытый фруктовый пирог мазурек, греческий сладкий хлеб цуреки, английский традиционный пасхальный кекс с сухофруктами симнель, а на Тверской площади продаются куличи с необычной начинкой, в том числе с чайной розой, клюквой или сухофруктами.

На Ореховом бульваре представлены австрийский райндлинг (пирог с финиками, изюмом и орехами), на Профсоюзной улице — маковый австрийский штрудель, на бульваре Дмитрия Донского — греческий пасхальный хлеб, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее Newinform сообщал, что фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт на 250 площадках в Москве.