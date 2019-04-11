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Фестиваль «Пасхальный дар» состоится на 250 площадках в Москве

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Ежегодный фестиваль «Пасхальный дар» будет проходить на 250 площадках в Москве, сообщает Newinform.
Фестиваль «Пасхальный дар» состоится на 250 площадках в Москве
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Программа запланирована на период с 25 апреля по 5 мая.

В частности, состоятся кукольные и музыкальные представления, концерты фольклорной и духовной музыки, творческие и ремесленные мастер-классы. Например, как передаёт m24, на Тверской площади посетители смогут потанцевать и поиграть в подвижные игры.

Насыщенная программа ждёт гостей и на площади Революции, Тверском бульваре, а также в других округах.

Площадки будут работать с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные.

«В этом году площадки фестиваля «Пасхальный дар» откроются в том числе на территориях ряда столичных храмов, где будут выступать мужские церковные хоры. Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт цикл благотворительных и волонтёрских акций «Весенняя неделя добра», — заявили в оргкомитете. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

На всех площадках можно будет приобрести праздничную продукцию, в том числе куличи и сувениры.

В 2018 году гостями фестиваля стали более 4,7 млн человек.

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