Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
- РИА Новости
На мероприятии присутствовали актёр Евгений Стеблов, режиссёры Карен Шахназаров и Александр Адабашьян, актриса Евгения Симонова и многие другие, передаёт РИА Новости.
Данелию похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище.
Ранее стало известно, что народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала о благотворительной деятельности актёра.