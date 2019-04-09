Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями. Отмечается, что церемония прощания с режиссёром прошла в Доме кино в Москве.

РИА Новости

На мероприятии присутствовали актёр Евгений Стеблов, режиссёры Карен Шахназаров и Александр Адабашьян, актриса Евгения Симонова и многие другие, передаёт РИА Новости. Данелию похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище. Ранее стало известно, что народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала о благотворительной деятельности актёра.