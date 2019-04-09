Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

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Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями. Отмечается, что церемония прощания с режиссёром прошла в Доме кино в Москве.
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
  • РИА Новости

На мероприятии присутствовали актёр Евгений Стеблов, режиссёры Карен Шахназаров и Александр Адабашьян, актриса Евгения Симонова и многие другие, передаёт РИА Новости.

Данелию похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище.

Ранее стало известно, что народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Исполнительный директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с порталом «Дни.ру» рассказала о благотворительной деятельности актёра.

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